Flachi: “Amrabat e Venuti hanno giocato benissimo a Napoli. La Fiorentina ha le risorse per gestire tutti gli impegni”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Questa squadra sta impressionando per la facilità con cui prepara, approccia e gioca le partite. Sarebbe un dispiacere non andare in Europa, i ragazzi di Italiano si meritano tutto il meglio. Napoli? Prova fantastica, mi ha dato un po’ fastidio che sia stati evidenziati più i demeriti del Napoli che i meriti della Fiorentina. Gli azzurri hanno giocato male, ma perché i viola hanno fatto una grande partita”.

E poi ha aggiunto: “Non mi preoccupa l’impegno con la Juventus, contro il Napoli la Fiorentina ha dimostrato di avere anche delle ottime alternative. Venuti e Amrabat hanno fatto una grande partita, quindi chiunque giochi può fare bene. Dal punto di vista psicologico non vedo pericoli, la squadra è pronta ad affrontare tutti gli impegni”.