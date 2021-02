Flachi: “Come può giocare Eysseric e non Callejon? Contro l’Inter puoi perdere, ma la Fiorentina ha mollato troppo presto”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La sconfitta con l’Inter ci poteva stare, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento. La squadra ha mollato troppo presto e questo non è un buon segnale in vista delle prossime partite che saranno decisive. Urge trovare quella continuità di risultati che finora è mancata, come dimostra il pareggio in casa col Bologna dopo la vittoria con la Juve”.

E poi ha aggiunto: “Scelte di Prandelli? Mi ha sorpreso la presenza in campo di Eysseric e non di Callejon. Che un giocatore così importante non veda il campo neanche quando ci sono delle assenze mi sembra molto strano. Speriamo che gli arrivi di Kokorin e Malcuit possano portare qualcosa di nuovo. Sampdoria? Ranieri ha a disposizione una bella rosa, con giocatori esperti e di qualità come Candreva, Quagliarella, Ramirez, Keita. E’ una squadra che in campo da sempre tutto e mi immagino che sarà così anche con la Fiorentina perché vincendo potrebbe tirarsi fuori definitivamente dalle zone pericolose”.