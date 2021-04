Flachi fa il conto alla rovescia. Pronto un nuovo inizio per l’ex attaccante della Fiorentina

AI microfoni di Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, ad otto mesi dal termine dellasqualifica che, a partire dal 2010, lo ha tenuto fuori dai campi da gioco professionistici. Oggi Flachi è pronto a rimettersi in gioco, e proprio nella giornata odierna il suo ex allenatore Walter Novellino ha annunciato che appena possibile, Flachi entrerà nel suo staff tecnico. “Ho sempre detto di aver sbagliato, di essere stato un cattivo esempio in passato per le cose che ho fatto, per la superficialità con cui pensavo al lavoro. Anche per questo oggi penso di poter insegnare qualcosa ai più giovani. Il mestiere dell’allenatore mi piace, mi ci sto avvicinando e sto facendo il conto alla rovescia: fra otto mesi, come i bambini si iscrivono a scuola, io andrò a Coverciano a iscrivermi al corso per prendere il patentino”.