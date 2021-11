Flachi: “Gli zero pareggi rispecchiano la filosofia di Italiano. Dispiace fallire sempre l’occasione di fare un passo in avanti”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “L’errore contro l’Empoli, più che non aver saputo tenere l’1-0, è stato non chiudere la partita. Comunque è importante che domani ci sia subito la possibilità di rifarsi. Italiano? Gli zero pareggi sono l’emblema della sua mentalità, secondo la quale giochi sempre per vincere e a volte questo porta a perdere le partita. Dispiace che ogni volta che si può fare un passo in avanti, la squadra fallisca l’opportunità”.

E poi ha aggiunto: “Sampdoria? Candreva in questo momento è il loro uomo in più, ma la Fiorentina è superiore. Se giocherà con le giuste motivazioni, attaccando bene ma soprattutto difendendo con ordine, potrà senz’altro vincere la partita”.