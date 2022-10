Flachi: “Grande iniezione di fiducia per Jovic, ma al Real Madrid non ci vai per caso. Kouamé si merita tutto questo”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare l’impatto di Luka Jovic sulla vittoria viola contro l’Heart of Midlothian: “Il gol che ha segnato è molto importante, dà sicurezza a lui e a tutta la squadra. Per lui è un’iniezione di fiducia: si è messo a disposizione del gruppo, pur non facendo chissà che giocate. D’altronde, al Real Madrid non ci vai per caso“.

Sul resto dell’attacco: “Kouamé è aiutato dal suo momento: è in fiducia totale, si è meritato tutto ciò che sta facendo. Cabral? Non ha sfruttato le occasioni che gli sono capitate, si aspetterà“.