Flachi: “I giocatori dovevano dare di più. Speriamo sia l’ultimo anno di sofferenza”

Nel giorno del suo compleanno, Francesco Flachi è intervenuto a Radio Sportiva parlando della stagione della Fiorentina: “Non è facile giudicare questa stagione senza tifosi e quindi senza troppe motivazioni, ma i giocatori dovevano dare molto di più. La Fiorentina non ha fatto bene, si poteva fare molto meglio e speriamo che quest’anno sia l’ultimo di sofferenza”.

E su Ribery: Nonostante l’età incanta ancora ed è un calciatore che vale il prezzo del biglietto. A volte in campo si commettono errori legati alla tensione, non è un cattivo ragazzo e mi auguro che si butti alle spalle questo episodio per il finale di stagione”.