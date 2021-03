Flachi: “Iachini alternava troppo i giocatori e così non dava un’identità alla squadra. Amrabat? Sta a lui dimostrare che Prandelli si sbagliava”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “E’ arrivato il momento di porre l’attenzione sui giocatori, che devono comportarsi come se fossimo all’inizio del campionato. La situazione di classifica non è bella, per cui urge cancellare il passato e schiarirsi la mente a partire da domenica. Il calendario è molto difficile, i giocatori hanno le qualità per affrontarlo però dipende solo da loro”.

E poi ha aggiunto: “L’errore di inizio stagione di Iachini è stato non dare un’impronta alla squadra, alternando molto i giocatori. Questo impediva a molti di trovare continuità e identità, come invece è successo ad esempio a Vlahovic e Eysseric con Prandelli. Amrabat? Deve essere lui il primo ad allenarsi meglio e a dimostrare che Prandelli aveva sbagliato a tenerlo fuori. La stessa cosa posso dirla per Biraghi“.