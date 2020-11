Flachi: “Iachini sta diventando l’alibi dei giocatori. Siamo sicuri che possano migliorare così tanto con un altro allenatore?

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Da quando c’è Iachini la situazione in casa viola è sempre la stessa: fatica a creare gioco, a calciare, a segnare. Certo siamo messi pur sempre meglio del Parma ma questa non deve essere una consolazione, perché con la rosa che abbiamo potremmo fare molto meglio. Trovo assurdo discutere delle stesse cose da cinque settimane. Prandelli? Se può dare una scossa alla squadra, ben venga. Potrebbe cambiare modulo, esaltare le caratteristiche di alcuni giocatori, ripristinare la voglia di emergere di chi finora è rimasto fuori. Mi chiedo però fino a quanto questi giocatori possano migliorare, perché capisco che si dia sempre la colpa all’allenatore ma poi in campo ci vanno loro. Mi aspettavo da chi ha parlato dopo la partita che facesse mea culpa, non vorrei che la squadra stia prendendo la situazione di Iachini come alibi”.

