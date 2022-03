Flachi: “Ieri abbiamo perso una grande occasione. A Ikoné serve tempo, Torreira non è un play e Piatek è troppo isolato”

L’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, attualmente in forza al Signa, Francesco Flachi, ospite a Radio Bruno ha parlato così il giorno dopo Fiorentina-Juventus: “Ieri abbiamo perso una grande occasione. Ikonè è ancora giovane, ha 23 anni, deve ancora imparare che cos’è il calcio italiano. Bisogna avere pazienza e dargli tempo. Il progetto Fiorentina è partito, l’ossatura c’è, ma serve anche qualcos’altro. Torreira per me è un ottimo giocatore, ma non è un play secondo me. Prenderei un altro giocatore in quel ruolo. Nella partita di ieri ho visto un Piatek troppo isolato. Devono essere bravi i centrocampisti ad accompagnare. Nel gioco di Italiano gli esterni d’attacco giocano molto larghi”.

Si può imparare a fare gol? “L’esempio può essere proprio Batistuta. Quando arrivò a Firenze era molto grezzo tecnicamente, poi col lavoro si migliora e lui è diventato uno degli attaccanti più forti. Sta al giocatore avere la volontà di migliorarsi”.