Flachi: “Il Covid ha cambiato il futuro e le società vanno avanti con più cautela. Milik a Firenze farebbe molto comodo”

Nella sessione di calciomercato invernale la Fiorentina si aggiudicherà un altro attaccante da immettere in rosa? L’ex calciatore viola Francesco Flachi a Radio CRC ha parlato anche di questo: “La situazione covid ha cambiato il futuro, quindi le società vanno avanti in maniera più cauta, anche per questo non sono riusciti a venderlo. Milik per me è un giocatore forte, determinante, gioca per la squadra. Ricordiamo che il polacco ha la maturità e l’esperienza per far giocare bene tutto il gruppo. A Firenze farebbe comodo”.

