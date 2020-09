Flachi: “Il problema di Vlahovic è che guadagna troppo. Va mandato in tribuna contro la Sampdoria per fargli capire l’errore”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, dal campo della Sales in occasione del Memorial Niccolò Parigi: “Sono dispiaciuto per quello che è successo sabato. Il rammarico è enorme, siamo stati all’altezza dell’Inter per settanta minuti, poi c’è da capire cos’è successo. I cambi sicuramente hanno determinato, a favore dei nerazzurri e a sfavore della Fiorentina. Chiesa è stato tolto troppo presto, Ribery doveva rimanere in campo. Peccato davvero, perché potevamo rimanere in testa e consolidare il primato con la Sampdoria. Vlahovic? Deve pensare che non è un titolare, ma che lo deve diventare con il lavoro duro. Un altro problema è lo stipendio, guadagna troppo per l’età che ha. Se lo manderei in prestito? No, perché è l’unica punta centrale che abbiamo. Lo terrei, lo manderei in tribuna contro la Sampdoria per fargli capire l’errore, e poi lo rimanderei in campo”.

