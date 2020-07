Flachi: “Juric va bene per un progetto a lungo termine, ma se la Fiorentina vuole ottenere risultati subito il nome giusto è un altro”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Bella vittoria ieri, peccato che queste prestazioni siano arrivate all’ultimo. Mi auguro che non si facciano più errori come quelli che ci hanno portato a lottare per la salvezza negli ultimi due anni. Cutrone? Quando hai un attaccante che segna ti risolve tanti problemi. E’ la base di ogni squadra, ci vuole un attaccante che vada in doppia cifra. Juric? Bisogna vedere le ambizioni della Fiorentina. Se c’è l’intenzione di un progetto a lungo termine va bene anche lui. Ma se si vogliono raggiungere risultati nell’immediato allora il migliore sarebbe Spalletti. E’ vero che ha vinto poco, ma ha la personalità giusta per guidare un gruppo di giocatori come quello della Fiorentina. Un giovane, ad esempio, rende meglio con un tecnico carismatico. Inoltre Spalletti ha tante conoscenze e potrebbe servire per portare a Firenze calciatori di buon livello. Comunque la base per costruire la squadra c’è, bisogna ripartire dai giocatori migliori e che hanno voglia di rimanere. A questi vanno aggiunti profili d’esperienza, per creare un giusto mix”.

