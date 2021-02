Flachi: “Kouame ha fatto tutto il contrario di ciò che doveva fare. Che colpa ha Prandelli se i giocatori che entrano non sono mai decisivi?”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La differenza l’hanno fatta i cambi: Ranieri li ha azzeccati, Prandelli no. La squadra viola deve essere più cattiva per mettere in difficoltà le avversarie; in questo momento invece è fragile, e appena subisce un colpo non riesce più a rimettere in piedi la partita. A volte sembra quasi che i giocatori si accontentino, ma se fai così poi inevitabilmente paghi”.

E poi ha aggiunto: “Kouame? Non è sceso in campo, ha fatto tutto il contrario di quello che doveva fare. E’ un giocatore che è stato pagato abbastanza, capisco che giocare poco non sia facile ma qualcosa ce lo deve far vedere. Le altre? Noi siamo la Fiorentina, non possiamo andare avanti sperando che le concorrenti perdano. Mi auguro che con lo Spezia si possa uscire da questa situazione, perché altrimenti si rischia di ritrovarsi in una situazione a cui non siamo abituati e che quindi sarebbe molto pericolosa. Prandelli? Il discorso dei cambi va visto oltre la partita di ieri: i giocatori entrati dalla panchina non sono mai stati decisivi, ma questo non è certo colpa sua”.