Flachi: “La Fiorentina cerca un attaccante, ma non scordiamoci di Cabral. Pinamonti ha le caratteristiche giuste per il gioco di Italiano. Mandragora? Mi piace, può far bene”

L’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, oggi in forza al Signa, raggiunto da Radio Bruno ha parlato così del mercato che sta nascendo intorno alla squadra di Italiano: “Davanti verrà preso un attaccante, ma non scordiamoci di Cabral, giocatore su cui la Fiorentina ha investito 15 milioni lo scorso gennaio. Bisogna avere pazienza e fiducia su di lui. Non so che altro attaccante prenderanno, ma dovrà esser un profilo utile per la crescita del brasiliano, un dualismo positivo. Attaccante e portiere sono due ruoli fondamentali che la Fiorentina dovrà colmare”.

Pinamonti e Mandragora?: “Come caratteristiche Il giovane attaccante azzurro mi sembra adatto al gioco di Italiano. E’ diverso da Cabral e proprio per questo può essere utile in situazioni diverse. L’attaccante di proprietà dell’Inter può essere un giocatore importante in proiezione futura, ma la Fiorentina non mi sembra molto convinta. Mandragora? Mi piace, è un giocatore ancora giovane che può far bene e rinforzare il centrocampo della squadra di Italiano”.