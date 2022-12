Flachi: “La Fiorentina deve prendere una decisione con Cabral: prestarlo potrebbe essere un’idea. Anche Amrabat ha avuto i suoi momenti ‘no'”

Francesco Flachi ha commentato a Radio Bruno l’attacco della Fiorentina, in particolare di Arthur Cabral. Poi un rapido commento su Amrabat:

“Cabral è qui da ormai un anno e lo abbiamo aspettato. Ora sta alla Fiorentina prendere una decisone, non so che alternative ci siano. Per trovare un attaccante che faccia gol con costanza bisogna spendere di più. Cabral va ritrovato mentalmente: io lo darei in prestito, può darsi che in un altro ambiente riacquisti fiducia e faccia cose buone”.

E poi su Amrabat: “Anche lui è stato in difficoltà e se ora sta facendo quelle giocate è grazie al lavoro. Non ha mai detto una parola fuori posto: Sofyan ha dato un grande segnale a tutti”.