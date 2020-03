Flachi: “La Fiorentina è sempre la stessa, fa fatica a giocare e creare occasioni. Ieri ho visto male attaccanti e difesa”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Le partite di ieri non hanno avuto senso. Situazione particolare, penso sia giusto fermare tutto. Stando alla partita, ai punti ha vinto l’Udinese ma l’occasione più grossa l’ha avuta la Fiorentina. Siamo sempre i soliti, facciamo fatica a giocare, anche se rispetto al passato con Iachini c’è più voglia di vincere. Davanti gli attaccanti non fanno i movimenti giusti, tutti cercano sempre la soluzione personale e di conseguenza le occasioni diminuiscono. Si va solo sulle volate di Chiesa o sulle giocate di Castrovilli, ma manca completamente il dialogo tra i giocatori. C’è da dire che anche mentalmente non era facile, sia per l’assenza del pubblico sia per l’interruzione che c’era stata di due settimane. Ho visto la difesa viola non sicura, sono stati lasciati troppi spazi aperti per gli avversari”.