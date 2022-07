Flachi: “La Fiorentina si sta muovendo bene sul mercato ma manca un giocatore che detti i tempi di gioco. E sugli esterni…”

“Il ragazzo gioca bene” Francesco Flachi è intervenuto a TMW Radio per parlare del prossimo campionato e ovviamente non poteva mancare qualche parola per la “sua” Fiorentina:

“Si stanno muovendo bene. Lo scorso anno aveva scelto giocatori che non avevano ancora espresso le loro qualità, ma ha trovato un allenatore che gli ha dato gioco. Sta crescendo, manca ancora qualcosa a centrocampo, uno che detti i tempi. E poi vedremo che fine farà Milenkovic. Mi piacciono Jovic e gli esterni, che però dovrebbero segnare di più”.

Sulle possibili sorprese del campionato ha poi aggiunto: “C’è la Roma che ha fatto due grandi acquisti, come Matic, che ha esperienza, e Dybala. Può essere la mina vagante del prossimo campionato. Le sorprese potrebbero essere Roma e Fiorentina”.