Flachi: “La vicinanza della società sarà fondamentale nelle prossime partite. Dragowski? Ricordiamoci quante volte ha salvato la Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ieri ho visto un primo tempo di grande carattere, nella ripresa invece era normale subire la Juve che aveva a disposizione più qualità nei cambi. Al contrario del solito, ieri la Fiorentina è apparsa sempre concentrata e non a rischio di prendere gol in qualsiasi momento. Sicuramente ha influito il fatto che i tifosi si siano fatti sentire. Cucchiaio di Vlahovic? Bisogna avere coraggio per fare una cosa del genere, e lui l’ha avuto”.

E poi ha aggiunto: “Le grandi prestazioni di Ribery e Amrabat sono state evidenti, spero di vederle anche nelle prossime partite. Così come ci vorrà la presenza e la vicinanza della società, esattamente come ieri. Dragowski? Sul gol di Morata è partito leggermente in ritardo, ma dobbiamo ricordarci che se la Fiorentina ad oggi non è nelle ultime tre è anche merito suo”.