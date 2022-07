Flachi: “Le prossime amichevoli aiuteranno di più la Fiorentina a concentrarsi. Insieme alla Roma, è la squadra che può attaccare la parte alta della classifica”

L’ex bomber viola Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno per commentare la situazione legata alla Fiorentina, in particolare ai suoi attaccanti: da Jovic e Cabral a Gonzalez e Ikonè. Sentite la sua opinione:

“L’inizio del campionato è vicino e le prossime amichevoli per la Fiorentina portano una concentrazione maggiore, visto il livello degli avversari. Italiano ha problemi di abbondanza? Ogni allenatore vorrebbe ritrovarsi in questa situazione. Jovic è stato preso dal Real, e non ci vai per caso in queste squadre: devi avere delle doti in più. Cabral arriva da un campionato con ritmi diversi, i primi mesi sono stati di rodaggio, così come per Ikonè“.

E ancora: “Nella seconda parte della stagione scorsa la Fiorentina aveva fatto un po’ di fatica in avanti. Mi aspetto più gol da Gonzalez e Ikonè. Chi parte bene in campionato avrà un vantaggio. Le incognite saranno Lazio e Atalanta, mentre vedo Roma e Fiorentina che possono mordere la parte alta della classifica”.