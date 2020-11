Flachi: “Mi aspetto che la squadra cambi subito mentalità, ma per il gioco bisognerà aspettare. Vlahovic più adatto a Prandelli rispetto a Cutrone”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Prandelli ha dato un’impronta importante fin dal primo momento in cui arrivato, facendo capire ai giocatori cosa significa indossare la maglia viola. Mi aspetto fin da domenica un cambiamento nell’atteggiamento e nella mentalità della squadra, che di base è molto buona. A livello tattico invece servirà un po’ di tempo, come è normale che sia, affinché i giocatori imparino a dialogare tra di loro in base alle nuove disposizioni dell’allenatore. Cutrone? E’ bravissimo nello sfruttare le verticalizzazioni dei centrocampisti, ma questo è un tipo di gioco particolare che può essere usato solo in determinate circostanza. Per il gioco di Prandelli vedo meglio Vlahovic, un giocatore di peso che sappia far salire la squadra e tenere impegnati i difensori avversari con la sua presenza”.

