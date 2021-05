Flachi: “Nessuno chiede a Kouame di stravolgere la partita, ma mi aspettavo qualcosa di più. Ancora non è stato decifrato il suo ruolo…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, a Radio Bruno Toscana ha parlato anche di Christian Kouame, fino ad oggi, grande delusione della stagione viola: “Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più da lui. In questo momento l’ivoriano sta facendo fatica. Non gli chiedo di stravolgere la partita, ma magari di far vedere qualcosa di più. L’ex Genoa è stato pagato tanto, ed anche questo conta nella sua valutazione tecnica. Ancora non si sa in che ruolo possa esprimersi al meglio. Non so se punterei ancora su di lui in futuro, dipenderà molto dall’allenatore che arriverà in riva all’Arno”.