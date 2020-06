Flachi: “Ribery ha poca affinità con gli attaccanti. Domani davanti vedo Chiesa. Il rigore…””

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno parlando di Cutrone: “Un attaccante ha bisogno di continuità, poi uno quando è bravo può risolvere tutto in una partita. Vedo una situazione complicata, per me giocherà Chiesa davanti con gli esterni alti”.

E poi: “La situazione è particolare, nonostante Ribery giochi alla grande, vedo che gioca poco con gli attaccanti. C’è poca affinità con le punte. Non se ci sono problemi di capire i movimenti. Preferisce giocare con Castrovilli o fare da solo. Questo può creare situazione dove gli attaccanti non sanno scegliere il tempo per calciare in porta”

E su Iachini: “Deve vedere gli interessi della squadra, come evolve la squadra. Posso dare anche fiducia a Cutrone poi però dopo mi auguro che si possa sbloccare”

E sempre su Cutrone: “Secondo me si dà una valutazione troppo presto”

E sulle punizioni: “Non si prende neanche la porta. Non ho mai visto Ribery andare a batterle”

E sul rigore: “S’era visto dalla televisione. L’arbitro può riprendere un errore e col Var recuperare. Ci sono situazioni da mettere apposto.