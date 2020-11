Flachi: “Ritorno di Montella possibile e in linea con una rosa di qualità come quella della Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Con la squadra messa male in campo, è impossibile emergere anche per i singoli. Non ci sono collegamenti tra i giocatori, nessuno sa cosa fare. Ritorno di Montella? Ci può stare, la rosa è composta da profili di qualità che dovrebbero semplicemente essere messi nei loro ruoli, cosa che l’aeroplanino può fare. Martinez Quarta? E’ arrivato da meno di un mese e prima di ieri aveva giocato pochissimo. Mi chiedo come mai Iachini non abbia messo Igor, che quantomeno conosce i compagni e i movimenti da un anno”.

