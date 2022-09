Flachi: “Vlahovic avrebbe riposato in questa Fiorentina? Jovic non è una prima punta”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di dire la sua sugli attaccanti viola e sul loro attuale problema con il gol. Questo un estratto delle sue parole:

“Sicuramente bisogna essere bravi nella fase di gestione della partita. La Fiorentina con il Riga ha creato tantissimo ma non è riuscita a concretizzare. In questa situazione delle volte bisogna capire il momento della partita e se non riesci a segnare devi essere bravo a gestire il vantaggio. I punti non arrivano in base a quanti gol fai, devi essere bravo nella gestione della partita. Risultati negativi come quelli di giovedi posso portare un po di sfiducia anche all’interno dello spogliatoio”

L’ex attaccante si è poi focalizzato sulla poca incisività del reparto offensivo viola: “Probabilmente in questo momento non sono sicuri di loro stessi, non so se on giocare con continuità non consente agli attaccanti di sentire fiducia e di caricarsi delle responsabilità: Questo potrebbe influire sul loro rendimento e credo che possa portarli a commettere piu errori sotto porta. Un attaccante deve sentire la fiducia su di se: anche se qualcuno può trovare giovamento dal turnover, ci sono giocatori che fanno fatica. È giusto che ci sia concorrenza, perchè ti porta a mantenere la giusta concentrazione, pero poi serve trovare continuità nelle prestazioni: credo che serva stabilire delle gerarchie. Capisco che quest’anno la Fiorentina abbia tanti impegni, ma vorrei capire quanto avrebbe riposato Vlahovic in una situazione del genere? Credo che dopo un po’ sia solo l’alternanza è solo una ricerca di alibi: c’è da considerare che sono ragazzi di ventiquattro anni non credo abbiano problemi a giocare. Jovic? I gol sbagliati non credo siano determinati dalla scarsa condizione fisica, a mio modo di vedere il serbo non è una prima punta. Come ho gia ripetuto tante volte se uno va a giocare al Real Madrid non è un caso, ci va perchè è forte. Le colpe non sono solo del reparto offensivo, per me la Fiorentina fa fatica anche nella fase di costruzione. Gonzalez e Ikone sono costati moltissimo e per il momento il loro rendimento è nulla, per il momento se non sbaglio i titolari sembrano Sottil e Kouame. Nel 4-3-3 è meglio Cabral secondo me di Jovic, ma anche lui fa fatica giocando sempre di spalle. A me tante volte la Fiorentina mi sembra una squadra troppo schematizzata, il tecnico deve dare un po’ più di fluidità alla sua squadra”