Clamoroso flop di Paulo Sousa alla guida del Bordeaux. La squadra dell’ex tecnico della Fiorentina è stata eliminata dalla coppa nazionale nei sedicesimi di finale dal Pau, un club che milita nella terza serie francese. La partita è finita col punteggio di 3-2 dopo i tempi supplementari. E adesso Paulo Sousa, già in bilico per gli ultimi risultati collezionati in campionato (il Bordeaux è reduce da quattro sconfitte consecutive), è sempre più vicino all’esonero.