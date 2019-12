“Florenzi? Prima di venderlo ci penserei due volte. Kalinic sarebbe perfetto per la Fiorentina… se non ci fosse Vlahovic!”

Il doppio ex di Fiorentina e Roma Ezio Sella ha parlato a Radio Sportiva: “Florenzi? Credo che sia un giocatore straordinario, di spessore, ha sempre fatto bene in diversi ruoli, si è sacrificato per la squadra e anche ora non giocando ha dimostrato grande professionalità. Fossi la Roma, ci penserei due volte prima di cederlo. Kalinic? Per il gioco della Fiorentina potrebbe essere utile. Ma i viola hanno già Vlahovic, un ragazzo da non sottovalutare perché ha talento e merita spazio. Montella? Il fatto che i risultati non arrivino non scalfisce il valore dell’allenatore. E’ capace, ha le idee giusto, sono sicuro che sarà in grado di far ripartire la Fiorentina“.