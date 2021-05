Florenzi pronto a tornare in Italia, il PSG non lo riscatterà. La Fiorentina ci aveva provato per lui, ma questa volta la Roma…

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il PSG non eserciterà il riscatto per Alessandro Florenzi. Il calciatore, che prima dell’esperienza in Francia era stato anche accostato varie volte alla Fiorentina nelle scorse finestre di mercato, farà dunque ritorno alla Roma dove sarà deciso il suo futuro. Intanto per lui si è fatta sotto l’Inter che sta cercando un sostituto per il partente Hakimi. Questa volta però, con l’arrivo di Mourinho in panchina, le quotazioni di una possibile permanenza alla società giallorosso del terzino romano sono in netto rialzo.