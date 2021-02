Floro Flores: “Mi hanno chiesto un attaccante per il futuro e ho fatto il nome di Vlahovic, è impressionante. Mai sentito parlar male di Firenze”

Ex attaccante di Udinese ma anche Arezzo e Genoa, Antonio Floro Flores a Radio Bruno ha parlato della difficoltà del calcio attuale ma anche di Fiorentina e di Vlahovic: “In tante partite così ravvicinate non è facile far reggere i muscoli, Jack Bonaventura ha patito diversi problemi fisici in passato, magari Kouame è più giovane, però giocando di media ogni 4 giorni servono quasi rose da 30 giocatori. Da fuori sembra una situazione assurda, aldilà di cosa pensi la gente sul fatto che guadagniamo tanto: gli allenamenti sono tanti e intensi e chi c’è dentro capisce meglio. I ragazzini che alleno oggi hanno perso quasi due anni, immagino diversi problemi fisici nei prossimi anni anche perché senza poter giocare è difficile fare valutazioni”.

Quindi l’accento sulla partita di domani a Udine: “Sono due squadre costruite con tanti giocatori giovani, è sempre stata una bella partita anche quando la giocavo io. Ho bei ricordi delle partite a Firenze, è una gran bella piazza, peccato che la gente ora non si possa vivere il momento. In Toscana ho giocato ad Arezzo e si sta veramente bene, non ho mai sentito parlare male di Firenze come ambiente da chi ci è stato. Chi dovesse vincere domani farebbe un passo decisivo verso la salvezza, anche se la Fiorentina è stata costruita per fare qualcosa di più. Vlahovic? Ho fatto il suo nome ad una radio di Napoli quando mi hanno chiesto un prospetto offensivo, per me farà una grande carriera perché mi ha impressionato, anche l’anno scorso nelle poche partite giocate. Andrebbe cambiata la mentalità italiana, abbiamo visto il Bayern giocare con un 17enne in mezzo al campo. La Fiorentina ha avuto questo merito su di lui ma lo stesso gruppo sono convinto che possa crescere già a partire dalla prossima stagione. Credo sia stata costruita con un programma di qualche anno ma in prospettiva è tra le più intriganti”.