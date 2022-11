Focaccia ai tifosi della Fiorentina: l’iniziativa del presidente della Sampdoria in compagnia di Flachi

Domenica la Fiorentina sarà ospite allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per la sfida contro la Sampdoria. Una partita delicata, dove la Viola deve necessariamente migliorare la propria classifica, ma non sarà semplice contro i blucerchiati, che lottano per uscire dai bassifondi. Al di là dell’importanza della gara, il presidente della Sampdoria Marco Lanna lancia un’iniziativa molto simpatica e sportiva.

Secondo quanto riportato da Clubdoria46.it, il numero 1 del club genovese, con la partecipazione di Francesco Flachi, distribuirà la focaccia ai tifosi viola che saranno presenti nel settore ospiti del Ferraris, su invito del diacono della diocesi di Fucecchio (tifoso blucerchiato).