Fogli: “Emozione fortissima, il merito è di tutti. Siamo una squadra incredibile”

Il portiere della Fiorentina Primavera Gabriele Fogli, protagonista della finale vinta contro l’Atalanta, ha parlato così a Sportitalia: “È stata un’emozione forte, ancora non ci credo. Nel primo tempo ho parato bene, ma non voglio prendermi il merito. Se abbiamo vinto il merito è di tutti, siamo una squadra incredibile”.

E poi ha aggiunto: “Dedico questa coppa a mio nonno Romano. Ora proveremo in tutti i modi a qualificarci per le fasi finali del campionato, daremo il duecento per cento per farcela”.