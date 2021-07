Follie per Chiesa: due big europee lo hanno messo nel mirino. La risposta della Juventus

La Gazzetta dello Sport fa il punto anche su Federico Chiesa, protagonista agli Europei con la maglia dell’Italia. L’esterno d’attacco della Juventus piace a diverse big del calcio europeo, tra cui Bayern Monaco e Chelsea che sono le uniche squadre con i conti in regole e pronte a fare follie per lui.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di offerte dagli ottanta milioni di euro in su, ma in realtà per l’ex giocatore della Fiorentina non sono arrivate proposte ufficiale. La Juventus, da parte sua, non ha dubbi: Chiesa è una pedina fondamentale per i bianconeri e lo stesso calciatore non ha intenzione di lasciare Torino.