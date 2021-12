Fondamentale per Italiano ma “pesante” per le casse della Fiorentina: che fare con Callejon?

Durante questo girone d’andata, complice anche la totale esplosione di Dusan Vlahovic, nonostante un inizio incerto in fase realizzativa la Fiorentina sta superando ogni prospettiva di inizio stagione. Nonostante le enormi carenze, un vice Vlahovic adeguato e un altro esterno che poteva essere aggiunto nel mercato estivo al parco attaccanti di Vincenzo Italiano, i numeri offensivi della squadra viola sono di tutto rispetto a quanto eravamo abituati nelle scorse stagioni. Se c’è da trovare un ulteriore neo, volendo proprio essere pignoli, resta da valutare la presenza in rosa di Jose Maria Callejon soprattutto in ottica estiva.

L’esterno spagnolo infatti, portato a Firenze per rimpiazzare Federico Chiesa, ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. Se a Luglio un suo possibile rinnovo sembrava essere impossibile col tempo Callejon si è rivelato un giocatore fondamentale per il gioco di Vincenzo Italiano, capace spesso di arretrare la propria posizione per dar modo ad Odriozola, piu fresco e dinamico di lui, di sostenere le sfrenate offensive viola. Il dubbio è comunque destinato a rimanere fino a giugno: nonostante il reale valore del giocatore all’interno dello spogliatoio viola su di lui pesa molto l’elevato ingaggio. Il rinnovo di Sottil e l’acquisto di un esterno di spessore come Ikonè spingono verso una separazione, ma chissà se nei prossimi mesi lo spagnolo avrà modo di far cambiare idea a tutti e di meritarsi la riconferma.