Fonseca e le avance dalla Premier: è in pole per sostituire Espirito Santo

Per quanto riguarda la panchina della prossima stagione della Fiorentina, dopo il forte interessamento per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, dopo il rifiuto del calabrese negli ultimi giorni il club viola sera aver virato sull’attuale allenatore della Roma: l’ex Braga e Shakhtar Paulo Fonseca. Il portoghese, ormai salutata Roma, sta pensando di ripartire subito e Firenze potrebbe rappresentare per lui la giusta chance di rilancio dopo le ultime due stagione opache sulla panchina giallorossa: due stagioni in cui ha guidato il squadra al quinto e settimo posto, inclusa la semifinale di Europa League di questa stagione, non sono bastate ad essere confermato da Friedkin.

Dall’Inghilterra però arrivano brutte notizie per i viola: secondo quanto riportato dal Daily Mirror il Wolverhampton ha individuato nel portoghese il profilo ideale per sostituire l’altro portoghese, Nuno Espirito Santo, in uscita dai Wolves. L’ambizioso e ricco proprietario di Wolves Fosun vuole scuotere il club per la prossima stagione stravolgendo la guida tecnica e Fonseca è uno dei primi profili sondati.