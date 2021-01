Fonseca intanto chiama direttamente El Shaarawy per soffiarlo anche alla Fiorentina: il Faraone intanto si allena da solo

E’ solo in attesa della chiamata decisiva Stephan El Shaarawy che ormai ha chiuso con la Cina: l’italo-egiziano aspetta di liberarsi dallo Shanghai Shenua per tornare in Serie A e giocarsi l’Europeo. Intanto una prima chiamata c’è stata secondo il Corriere dello Sport, con il tecnico della Roma Paulo Fonseca. L’allenatore giallorosso lo vorrebbe nella capitale, non appena sfoltita un po’ la rosa e di fatto ha provato a prendersi un vantaggio parlando direttamente con l’attaccante. Il quale per il momento si trova a Dubai dove si sta allenando da solo con un preparatore: la Fiorentina resta comunque in corsa, anche perché dopo i soldoni fatti in Cina, a lui interessa più la prospettiva di una titolarità che il super stipendio.

