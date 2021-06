Fonseca no, Gattuso nemmeno: almeno a Londra, la panchina del Tottenham sembra aver trovato un occupante

Una settimana di ordinaria follia a livello di allenatori, soprattutto per Fiorentina e Tottenham. I due club sono stati legati dai nomi e dalle vicende intorno ai nomi per i prossimi tecnici. A Firenze si è assistito all’addio di Gattuso, che in poche ore stava per diventare il nuovo allenatore degli Spurs. Il club di Londra in quelle ore aveva perso del tutto Fonseca, che qualche settimana prima aveva detto sì proprio alla Fiorentina. Poi la rivolta dei tifosi inglesi e il no a Gattuso. A Firenze si avvicina Italiano, poi si allontana, poi si riavvicina. Caos.

Intanto il Tottenham di Paratici sembra aver finalmente trovato il profilo giusto per mettere un punto alla vicenda tecnico: Nuno Espírito Santo che ha detto addio al Wolverhampton è a un passo. A Firenze invece si attende ancora, con la speranza di avere risposte certe nelle prossime ore.