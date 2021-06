Fonseca non era la priorità per la Fiorentina… e viceversa? L’ex tecnico della Roma: “Sogno la Premier League”

Non sappiamo se Paulo Fonseca sarebbe potuto essere l’allenatore della Fiorentina. Due cose però sono certe: la priorità è sempre stata Gattuso e il portoghese, forse, non aveva tutta questa voglia di rimanere in Italia.

A darne l’impressione le dichiarazioni dell’ex tecnico della Roma al Telegraph: “Tutti gli allenatori vogliono andare in Inghilterra. Ho questo sogno e credo che possa accadere. Prima o poi lo realizzerò. Ho una grande passione per il calcio e l’atmosfera in Inghilterra è incredibile. Spero un giorno di viverla”.

E poi ha aggiunto: “”La Premier League è il campionato più grande del mondo e per qualsiasi allenatore può essere fantastico lavorare in Premier. Ci sono i migliori allenatori e i migliori giocatori”.