Forcinella saluta Firenze e va alla Juve: “Qui ho capito cosa significa onorare una maglia”

Camilla Forcinella lascia la Fiorentina Femminile e si trasferisce alla Juventus, stavolta a titolo definitivo. Dopo il prestito di gennaio, l’affare è stato confermato e il portiere classe 2001 abbandona definitivamente il capoluogo toscano dopo una brevissima esperienza. Su Instagram la calciatrice ci ha tenuto a ringraziare, più che la Fiorentina, proprio la città di Firenze. Di seguito le sue parole:

“Grazie Firenze.

Ad oggi so cosa vuol dire tenerci ed onorare una maglia. Ho conosciuto un sacco di persone sul mio cammino, che non finirò mai di ringraziare.

Per me è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura.

Ringrazio tutti, vi porterò per sempre con me💜”