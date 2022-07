La formazione ufficiale della Fiorentina: in porta c’è Gollini, in attacco Cabral con Sottil. Altra maglia da titolare per Pierozzi

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la formazione che scenderà in campo per il triangolare di oggi contro la Brianza Olginatese. Tra i pali c’è Gollini, in difesa la coppia titolare composta da Milenkovic e Igor, sulle corsie esterne tocca a Pierozzi e Terzic. A centrocampo spazio ad Amrabat in regia con Bonaventura e Maleh, mentre in attacco tocca al tridente formato da Ikone, Cabral e Sottil.

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Pierozzi, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Sottil