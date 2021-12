Contro il Sassuolo, come scrive il Corriere dell Sport, sarà una Fiorentina formula-campionato: Terracciano di nuovo tra i pali è una certezza e, nel restyling oggettivamente marcato, Odriozola e Biraghi sulle fasce con Quarta accanto a Milenkovic tratteggiano una fisionomia della difesa altrettanto verosimile.

Pochi dubbi a centrocampo: Torreira si riprende la regia, coadiuvato nei compiti di costruzione e interdizione da Bonaventura e Duncan, mentre Vlahovic sarà il punto di riferimento in attacco, con Callejon e Gonzalez in vantaggio per gli altri due posti.