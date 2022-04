Forte disturbo gastro-intestinale per Milenkovic, il difensore serbo non sarà neanche in panchina

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è stato colpito da una forte sindrome gastro-intestinale che lo ha costretto a rimanere in hotel a Torino. Il serbo non sarà infatti della partita questa sera allo Juventus Stadium in Coppa Italia.

Da capire se il giocatore ha accusato o meno anche qualche linea di febbre. Quello che è certo è che Milenkovic non sarà della partita. Al suo posto Martinez Quarta.