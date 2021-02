Foschi: “La Fiorentina ha sbagliato a confermare Iachini e questi sono errori che si pagano”

L’ex direttore sportivo di molte squadre di Serie A, Rino Foschi, su Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato la situazione che si è creata tra Gattuso e De Laurentiis e, nel suo discorso, non è mancato un riferimento alla Fiorentina: “A me dispiace per Gattuso, ma a Napoli sta facendo una fine calcistica che non meritava. Non è un allenatore giusto per questo Napoli e non doveva iniziare la stagione con gli azzurri. De Laurentiis ha sbagliato a confermarlo, così come la Fiorentina ha sbagliato a confermare Iachini, e questi sono errori che si pagano”.