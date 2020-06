Fossi: “Commisso rimane se riesce a far diventare la Fiorentina un top club. La differenza tra lui e i Della Valle…”

A Radio Bruno ha parlato il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi. Queste le sue parole sulla questione stadio: “Credo che lo stadio sia un passaggio fondamentale per fare il salto di qualità. I Della Valle opzionarono un terreno a Campi Bisenzio per fare il centro sportivo, poi la società attuale ha preferito andare a Bagno a Ripoli. Nella gestione Commisso appare nelle trattative una passione e un trasporto viscerale evidente. Il rischio che il presidente viola si stufi secondo me c’è, ma ci sono anche i fatti concreti e i 36,5 ettari opzionati sono uno di questi. L’opzione ha la valenza di un anno. La presenza di ieri di Barone in Comune ha anche un valore simbolico per dare serietà e concretezza all’opzione Campi. La Fiorentina sta comunque valutando ancora l’opzione Franchi. Rocco resta se riesce a far fare alla società quei passi per farla diventare un top club. Non si fanno opzioni solo per un gioco tattico. Ovviamente è giusto che la Fiorentina e Nardella cerchino per prima un’opzione a Firenze, ma se non si giunge a una conclusione lì, le alternative ci sono e ora sono concretissime. Con lo stadio a Campi si potrebbero cominciare a scrivere pagine importanti per tutta l’Area Metropolitana fiorentina“.

