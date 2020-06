Fossi: “Ecco i TRE elementi per migliorare l’urbanistica attorno al possibile nuovo STADIO. Con la Fiorentina ne parliamo da tempo e conoscono l’iter”

A Targettopoli Live è intervenuto così il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi per quanto riguarda la questione STADIO: “Se vai a collocare una funzione come lo Stadio, una situazione infrastrutturale dovrà essere migliorata. Ma ovunque. Gli elementi di rafforzamento della mobilità sono più facili da realizzare nell’area dove potrebbe venire lo Stadio. E’ una area aperta, dove gli interventi si possono fare in facilità. Se venisse lo stadio, la situazione andrà migliorata e ho già detto tre elementi sul quale farlo. Sicuramente un miglioramento della viabilità, almeno il raddoppio di Viale Allende. Due, l’arrivo della Tramvia, ci sono passi in avanti già fatti e terzo l’ipotesi del casello autostradale, premesso che non siamo distanti dagli attuali caselli autostradali. Sono cose che abbiamo già analizzato con la Fiorentina, ne parliamo da tempo, sanno benissimo quale è l’iter. Sanno quali sono gli elementi di fragilità e di potenzialità, le polemiche servono a indebolirci tutti, le istituzioni dovrebbero dare il buon esempio e individuare in quest’area ampia le soluzioni. Non fare nulla sarebbe l’ipotesi peggiore”.

