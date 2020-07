Fossi: “Ho chiaro le difficoltà nel trasformare il sogno STADIO in realtà. I tempi? Abbiamo già costruito una timeline con tutti i passaggi necessari: la prospettiva è realistica”

In una lunga intervista al Brivido Sportivo, il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha parlato così della possibilità dello STADIO nella Piana: “Ostacoli progetto STADIO? Non c’è una preoccupazione principale, ho chiaro le difficoltà nel trasformare un sogno del genere in realtà: il progetto è enorme e ha un valore storico e simbolico eccezionale per tutta l’area. Quando ci si avventura in sfide così grandi bisogna sapere bene i potenziali ostacoli ma lavorare duro per superarle: sono convinto che se le istituzioni e gli altri soggetti coinvolti cooperano ci si possa fare davvero. Stadio in 5 o 6 anni? Questi sono i tempi che immaginiamo. Se c’è un lavoro di collaborazione tra le istituzioni è possibile, abbiamo già costruito una timeline con tutti i passaggi necessari e questa prospettiva è realistica. Se la Fiorentina decidesse di farlo qua significherebbe sviluppare la città di Firenze verso il Nord Ovest, un fatto mai realizzato. Sarebbe un passaggio epocale per sviluppare la città oltre confini comunali ormai antistorici e pensare in una visione d’area rivoluzionaria. Potremmo saldare un nuovo rapporto tra Firenze e tutto ciò che c’è intorno”.

