Fossi: “I contrasti con Nardella sono acqua passata, siamo compatti anche per lo Stadio. Ecco cosa succederebbe se Commisso scegliesse Campi…”

“Non nego che nei mesi passati ci siano stati momenti di fibrillazione, in cui ci sono state anche situazioni di poca vicinanza ma sono superati. Abbiamo condiviso da qualche mese un percorso e di comunità d’azione, anche sulla questione stadio. Il percorso è comune e andiamo avanti – ha detto il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi a Lady Radio – Con Nardella ci conosciamo da anni e l’incontro di oggi conferma tutto questo. Ciò che emerge con forza è che la politica è compatta, ha una visione unica. Campi esce da questo incontro ancor più centrale, sulla questione stadio si ribadisce che la priorità è il ‘Franchi’ e gli sforzi che il sindaco di Firenze sta facendo per questo patrimonio pubblico, sono assolutamente fondamentali e centrali. Se poi la Fiorentina deciderà di andare avanti su Campi si darà il via ad uno studio di fattibilità, su cui ci sarà un confronto con le istituzioni. E’ un elemento di maggior serietà e sicurezza per la Fiorentina stessa, perché si agisce in modo compatto. Se Commisso decidesse per Campi? Per far partire la fase per la realizzazione di uno stadio, ci deve essere la presentazione di questo studio di fattibilità che dia il via al percorso, attraverso l’utilizzo della legge Lotti-Nardella, con coinvolgimento della Regione. Se tutti i passaggi andassero nel verso giusto, noi abbiamo sempre immaginato un periodo che si aggira sui 14 mesi per il rilascio dei permessi a costruire. Lo studio di fattibilità permette di capire anche tutte le strutture accessorie, oltre allo stadio. Previsioni sulle date si possono fare solo una volta che la decisione verrà presa”.

Un accenno anche alle infrastrutture che riguarderebbero da vicino la nuova struttura: “Nel frattempo il Comune, la Regione, la Città Metropolitana non stanno con le mani in mano, stiamo lavorando per rafforzare i collegamenti di Campi con Firenze. Realizzare la tramvia verso Campi è un segnale. La stessa risposta di Autostrade per la realizzazione di un casello ulteriore. E’ chiaro che alcune di queste cose sono indipendenti dallo stadio, altre potrebbero arrivare se ci fosse l’ipotesi concreta dello stadio”.