Fossi: “La Fiorentina sa che a Campi una possibilità c’è e siamo in fase avanzata. Sarebbe la realizzazione dopo tanti anni quello che il Piano Detti…”

Il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi è intervenuto così alla trasmissione Targettopoli Live: “Lo stadio della Fiorentina è importante per la Fiorentina perché come è stato ripetuto dall’attuale proprietà, questo permetterebbe alla Fiorentina di fare il salto di qualità di cui c’è bisogno per poter competere a livelli alti. Non solo da un punto di vista sportivo, ma anche perché ti permette di avere una competitività maggiore della squadra. La nostra non è mai stata una posizione in competizione con Firenze volta a scippare qualcosa, ma a disposizione. Ma ripeto qualora non si realizzino le ipotesi messe in campo dall’amministrazione di Firenze, Fiorentina sa che a Campi una possibilità c’è e siamo in fase avanzata. Se ci fosse appunto la possibilità di realizzare questa importante infrastruttura fuori dai confini di Firenze, ci sarebbe una ricaduta economica, sportiva e annessi e connessi ma mi persuadono anche le conseguenze istituzionali-amministrative. Sarebbe la realizzazione dopo tanti anni quello che il Piano Detti immaginò ovvero la sviluppo della città di Firenze lungo la dorsale nord-ovest, la possibilità di collocare fuori dalle mura cittadine fiorentine una funzione di pregio e quindi superare quel confine tra Firenze e ciò che sta fuori e creare una ricucitura storica. Sarebbe il modo per guardare verso il futuro e allargare la città”.

