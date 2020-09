Fossi: “L’importante è che alla fine la Fiorentina abbia il suo nuovo stadio, non ci interessa il campanilismo”

Sulle novità riguardo al Franchi e l’emendamento salva-stadi da poco votato, è intervenuto il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi. Queste le sue dichiarazioni: “Le forze politiche hanno dato un segnale importante di impegno a proposito del tema stadi. Ora bisogna capire cosa può cambiare in casa viola. Non ci interessa il campanilismo, vogliamo il bene della Fiorentina, patrimonio della grande città di Firenze. L’importante è che alla fine la società abbia il suo nuovo stadio, a prescindere da dove sarà fatto. I dirigenti viola non mi hanno mai nascosto che la priorità fosse il Franchi”.

