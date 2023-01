“Fossi l’Inter incasserei i soldi di Skriniar e prenderei subito il sostituto”. Nerazzurri di nuovo su Milenkovic?

Con la cessione di Skriniar ipotesi sempre più concreta, in questi giorni il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è stato nuovamente accostato alla Fiorentina. Della vicenda ha parlato a TMW l’ex calciatore e dirigente Graziano Bini: “Non ho mai creduto che Skriniar potesse rinnovare il contratto, non c’è confronto con la proposta del PSG. Fossi l’Inter incasserei 20 milioni e prenderei subito il sostituto, anche perché Skriniar è forte ma non è certo Pelè”.