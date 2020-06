Fossi: “Non fare uno stadio nuovo sarebbe una sconfitta grande per tutti. Campi Bisenzio non è la terra di nessuno”

A Targettopoli Live ha parlato il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, che è intervenuto anche sulla questione stadio. Queste le sue parole: “Lo stadio di proprietà della Fiorentina è importante innanzitutto per la squadra, perché permetterebbe di fare il salto di qualità. Qualora non si realizzino le ipotesi di uno stadio a Firenze, la proprietà sa che a Campi la possibilità di farlo è concreta. Sarebbe un modo per superare il muro che da anni c’è tra Firenze e quello che c’è intorno alla città, con lo sviluppo della famosa Città Metropolitana. Non si dovrebbero denigrare le ipotesi, ma a rafforzarle. Dal restyling del Franchi allo stadio fuori dalla città. Campi Bisenzio non è terra di nessuno, si trova uno dei centri commerciali più importanti d’Italia. Se venisse fatto qui i collegamenti stradali e tutte le infrastrutture sarebbero più facili da realizzare rispetto ad altre zone perché l’area è libera, ma di queste cose ne stiamo parlando con la Fiorentina da tempo. Alcuni giornalisti hanno fotografato Campi come l’ultimo avamposto della società umana. Questo è terrorismo. Restyling al Franchi ok, stadio a Campi ok, stadio altrove ok ma ad oggi non vedo alternative valide. Non fare nulla sarebbe una grande sconfitta”.

