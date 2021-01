Fossi: “Se Commisso deciderà di approfondire l’opzione Campi Bisenzio per lo stadio, la politica fiorentina sarà unita al tavolo del confronto”

Del tema stadio ha parlato il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi durante una diretta sulla propria pagina Facebook. Queste le sue dichiarazioni: “Il tema dello stadio è stato riportato nelle giuste modalità, con la politica che si confronta con un imprenditore che vuole far fare il salto di qualità alla sua squadra che è la Fiorentina“.

E ancora: “Lo stadio non è mai stato posto come merce di scambio con il Comune di Firenze e mai lo sarà. ll ragionamento del Comune di Campi Bisenzio a riguardo è stato, e tuttora è, mettersi a disposizione per risolvere un problema. Per la Fiorentina la possibilità di avere uno stadio al passo con i tempi è una scelta importante. Abbiamo sempre detto, e lo riteniamo ancora, che in primis la questione stadio doveva riguardare Firenze, perché il tema del Franchi è importante per tutta la città fiorentina. Nel caso non sia possibile, per i vari mille motivi, Campi c’è. Lo abbiamo detto anno scorso e lo ridiciamo oggi dopo l’incontro di sabato, dove è emersa una politica unita sul confronto: in primis Franchi, Campi alternativa”.

E sui prossimi passi che potrebbero essere fatti: “Se la Fiorentina deciderà per conto suo di scegliere l’alternativa, la politica fiorentina si metterà a un tavolo unico per parlarne con Commisso. Credo che questo sia un grosso passo avanti, che metterà da parte i fraintendimenti di questo ultimo periodo. La Fiorentina può presentare un progetto preliminare con uno studio di fattibilità che potrebbe essere il primo vero passo per poter capire la fattibilità di un investimento così importante. L’opinione pubblica ha capito quanto le istituzioni tengano a questo discorso”.